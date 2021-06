Anna Samusionek kończy 50 lat. Wspomina swój chrzest. "Najlepsza decyzja w moim życiu"

"Podjęłam świadomą decyzję, by narodzić się na nowo, bo chrzest jest właśnie symboliczną śmiercią starego życia i powstania do nowego. Chrztu udzielił mi kochany pastor Roman Chalupka, żyjący i pracujący obecnie w Australii. Nie była to łatwa droga, ale dziś nie mam wątpliwości, że była to najlepsza decyzja w moim życiu. Wiara w Jezusa jest moją siłą napędową, tajemnicą mojego uśmiechu, który zawsze jest przepełniony nadzieją i radością. No i przy okazji mogę świętować dwudziestolecie zamiast...😁" - zakończyła z humorem.