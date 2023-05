Anna Seniuk zamieszkała z córką. "Uczę się nowego życia"

Wielopokoleniowy dom dla całej rodziny od zawsze był marzeniem Anny Seniuk, niezapomnianej Magdy Karwowskiej z serialu "Czterdziestolatek" Jerzego Gruzy. Jak donosi tygodnik "Życie na gorąco", to marzenie właśnie się spełniło, choć zarówno przeprowadzka w nowe miejsce, jak i fakt, że po wielu latach życia w pojedynkę aktorka ma teraz licznych domowników, to dla niej wielka zmiana. I zarazem spore wyznanie, co potwierdza zresztą sama Seniuk w rozmowie z kolorowym tygodnikiem.