Anna Skura po raz drugi w szpitalu w ciągu doby. "Najgorsze 30 min w moim życiu"

Ostatecznie Skurze udało się opuścić szpitalne mury, jednak bardzo szybko trafiła tam z powrotem. "Niestereotypowe moje szczęście nie trwało zbyt długo. W domu byłam zaledwie 23 h, gdy nagłe bardzo osłabłam i zaczęłam się robić biała jak ściana. Chciałam wrócić do szpitala, ale nie miałam już siły, więc przyjechała do mnie karetka, która zabrała mnie znów do szpitala. To było najgorsze 30 min w moim życiu. (...) W szpitalu okazało się, że mam krwiaka i muszę przejść kolejną operację. Wprost nie mogłam uwierzyć, że cała ta historia zaczyna się od początku" - wyznała blogerka.