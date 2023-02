1 z 5 Anna Skura pokazała zdjęcie sprzed lat. "Wszystko można w życiu zmienić"

Anna Skura to popularna blogerka i influencerka, która szczyci się tym, że "dzieli życie między Bali a Polskę". 38-latka jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet, którym "daje odwagę do zmian". Sama przeszła wielką metamorfozę - nie tylko życiową, ale i wizerunkową.