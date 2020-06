Anna Skura poinformowała o śmierci ojca. Nie spodziewała się przykrych komentarzy

Głośno zrobiło się o niej, gdy urodziła dziecko i pokazywała wręcz nierealnie słodkie fotografie ze szpitala , a później wracała do formy po porodzie.

Od dłuższego czasu Skura przebywa w Polsce. Okazuje się, że mogło mieć to związek z jej tatą, który poważnie zachorował. Niestety 25 czerwca zmarł. Ania podzieliła się z fanami wzruszającym zdjęciem ze szpitala.

Okazuje się, że post nie wszystkim przypadł do gustu. Pojawiły się głosy, że Skura robi wszystko na pokaz. Blogerka, która najpewniej przeżywa jeden z najgorszych momentów w swoim życiu, postanowiła się wytłumaczyć.

"Dałam tę informację i to zdjęcie, bo miałam taką potrzebę. Bo mój Tata był wspaniałym człowiekiem, mnóstwo ludzi go uwielbiało, ludzie, którzy byli jego współpracownikami i przyjaciółmi, a których ja nie znam, a wiem, że śledzą ten profil i tylko stąd czerpią informacje o aktualnej sytuacji naszej rodziny. Bardzo proszę o uszanowanie tego, nie mam siły walczyć. Jeśli tylko przeczytam jeszcze jedno złe słowo pod tym zdjęciem, to automatycznie zostanie ta osoba zablokowano dożywotnio" - napisała na Instastory Skura.