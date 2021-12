Anna Skura topless z byłą dziewczyną swojego nowego partnera. Są przyjaciółkami?

Podróżniczka przyznała, że dawniej nie podejrzewałaby, że zaprzyjaźni się z byłą dziewczyną swojego partnera. "Nasza historia mogłaby się nie wydarzyć, bo która z nas ma w sobie taki ogrom miłości i zrozumienia i akceptacji, by pokochać 'jego EX'. Pewnie kiedyś bym nie uwierzyła, że jest to możliwe, a dzisiaj mam za to ogrom wdzięczności i totalnie niesamowitą i inspirującą przyjaciółkę" - podsumowała.