Anna Starmach schudła o dwa rozmiary. Wcale nie katuje się na siłowni

Anna Starmach, zanim zaszła w ciążę, żyła w szalonym tempie, co miało niekorzystny wpływ na jej zdrowie. Wszystko zmieniło się po narodzinach córeczki, która zmotywowała ją do określenia nowych priorytetów. I już może się chwalić sukcesami.



Gwiazda TVN-u znana z programów kulinarnych szykuje się do startu nowego projektu. Od marca, tym razem wyłącznie na YouTube i w mediach społecznościowych, Anna Starmach będzie się dzielić przepisami z użyciem superfoods i przy współudziale zaproszonych gwiazd. Jurorka "MasterChef Junior" przyznaje, że do niedawna zdrowe odżywianie nie było jej domeną, ale wszystko zmieniła ciąża i narodziny Jagny.

- Żyłam w szalonym tempie i rzeczywiście często nie przykładałam uwagi do tego, jak się odżywiam i jak to się przekłada na moje zdrowie. Byłam osobą, która nigdy nie jadała śniadań – wyznała w rozmowie z "Fleszem".

- Po ciąży zostało mi kilka zbędnych kilogramów i wtedy też postanowiłam zawalczyć o ładną, wysportowaną sylwetkę – mówiła Starmach, która od niedawna współpracuje z Ewą Chodakowską. I choć kiedy tylko ma czas, stara się ćwiczyć do płyt Ewy, to w jej przypadku kluczem do sukcesu w walce z nadwagą nie był fitness.