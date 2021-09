Anna Wendzikowska nie ma litości. Znów chwali się swoim boskim ciałem w bikini

Anna Wendzikowska znaczną część roku spędza poza granicami Polski. Do kraju wraca jedynie na gościnne występy w "Dzień Dobry TVN" i po to, by przepakować walizki. Nie dla niej spędzanie też "zimnego lata" nad Wisłą. Zamiast plaży w Sopocie, wybiera tę na Bali lub w Grecji. Zamiast rodzimych Bieszczad, woli spacerować po tropikalnych lasach. Skąd to wiemy? Jej profil na Instagramie jest wypakowany po brzegi zdjęciami z kolejnych odległych wypraw.