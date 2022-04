Anna Wendzikowska szczerze o samotnym macierzyństwie

Wendzikowska odpowiedziała jej na to: "Kurczę, wiadomo, że jest ciężko... Wiadomo, że we dwójkę łatwiej. Wiadomo, że jak obok jest partner, który wspiera, to jest lepiej i przyjemniej. Ja się śmieję, że rodzina to nie jest temat do ogarnięcia dla jednej osoby. Ale co mam zrobić? Położyć się i płakać? Staram się wszystko ogarniać najlepiej jak potrafię i myśleć, że 'jeszcze będzie przepięknie'".