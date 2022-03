Anna Wendzikowska tańczy na rurze. Wyłączyła opcję komentowania

Był jednak moment, gdy musiała się z tym wstrzymać. Chodzi rzecz jasna o pierwszy okres pandemii koronawirusa, gdy większość państw była zamknięta, w tym Polska. Wtedy celebrytka stwierdziła, że poświęci swój czas na naukę tańca na rurze. Choć na początku szło jej ciężko, to z każdym kolejnym treningiem zaczęła dochodzić do coraz większej wprawy, co udowadniała na publikowanych zdjęciach.