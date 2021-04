"Świadoma turystka". Internauci załamują ręce po zdjęciu gwiazdki TVN

Jak zwracali uwagę niektórzy, zdjęcie, na którym Anna Wendzikowska pozuje na brzegu morza w towarzystwie egzotycznych ptaków, jest co prawda bardzo efektowne, ale okupione cierpieniem tych zwierząt.

Komentujący zdjęcie z flamingami, na którym Anna Wendzikowska (w kolorystycznie dopasowanym do upierzenia ptaków stroju) brodzi po plaży, nie kryli rozczarowania postawą celebrytki. Z ironią pisali o tym, jak "świadomą" jest turystką, ujawniając kulisy tego typu sesji.

"Te flamingi mają pocięte skrzydła żeby ładnie można było z nimi pozować do zdjęć. To jest tylko pod turystów to miejsce zrobione" - zauważyła jedna z fanek obserwujących profil dziennikarki TVN.