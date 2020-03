Anna Wendzikowska w dobie koronawirusa. Pokazuje, że choroba jej nie straszna

Koronawirus w Polsce cały czas zbiera swoje żniwa . Łącznie zostało zakażonych 799 osób, 9 z nich zmarło. Na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Zamknięto wszystkie szkoły, kina, muzea, teatry oraz restauracje. Z tego powodu wiele osób zostało zmuszonych do pracy zdalnej.

Należy do nich m.in. Anna Wendzikowska , dla której praca zdalna jest szczególnie utrudniona, gdyż towarzyszą jej dwie córeczki. Dziewczynki wymagają nieustannej opieki i często też, jak to bywa w tym wieku, rozpraszają. Aktorka narzekała ostatnio, że praca w takich warunkach potrafi przysporzyć trudności.

"Chciałabym zanurkować w ciszę, wygasić szum informacji, uspokoić myśli... Chociaż wszyscy jesteśmy w domach, to na pewno nie czujemy się spokojnie i bezpiecznie... I umówmy się: home office z dwójką dzieci to jakaś fikcja. U mnie dzisiaj dziewczyny tak dawały czadu, że nie miałam, kiedy nawet otworzyć komputera. Także miałam mały kryzys, ale liczę na to, że jutro będzie lepiej" - napisała prezenterka kilka dni temu na swoim profilu na Instagramie.