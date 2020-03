Anna Wendzikowska w różowych włosach. Mała zmiana podczas kwarantanny?

Ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu pandemii koronawirusa dla wielu są utrapieniem. Anna Wendzikowska , która do tej pory bardzo dużo podróżowała, teraz musi spędzać czas w czterech ścianach. Dziennikarka zajmuje się córkami i ma sporo czasu na nadrabianie różnego rodzaju zaległości.

"Dobrze, że okna duże, to sobie chociaż powyglądam na świat.. Złapię trochę światła, nacieszę oczy budzącą się do życia przyrodą. Dzisiaj w Warszawie fatalna jakość powietrza. Można zostać w domu bez żalu.. Pocieszam się" - czytamy w opisie pod fotką.

Trzeba przyznać, że Anna Wendzikowska w różowej peruce jest nie do poznania. Zdecydowanie wolimy ją jednak w naturalnym wydaniu.

Dziennikarka ma jednak wiernych fanów, którym podoba się również w takim wydaniu. Wielu z nich uważa, że to zmiana na plus. A wy co sądzicie?