Anna Wendzikowska zmagała się z depresją. Po raz pierwszy o tym mówi

Anna Wendzikowska przyznała, że zmiany wewnętrzne odbiły się na tym, jak zaczęła postrzegać świat wokół siebie. To skłoniło ją do podjęcia kolejnych, ważnych kroków. Czyżby miała na myśli odejście po 15 latach z "Dzień dobry TVN"? Wiele na to wskazuje.