Anna Wyszkoni w elektryzującej kreacji

Nowy look zaczął towarzyszyć jej na co dzień. W "Pytaniu na śniadanie", którego Ania Wyszkoni była gościem, mogliśmy zobaczyć ją w nieco imprezowej kreacji, błyszczącej i przyciągającej wzrok. Srebrna, błyszcząca, cekinowa, długa marynarka, pod spodem również srebrny króciutki top, który odsłaniał jej brzuch. Na dole bardzo szerokie, dzwonowate spodnie i ciemnosrebrne buty na platformie. Do tego delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Wyglądała zjawiskowo.