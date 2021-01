Anna Wyszkoni zmieni zawód? Postanowiła się dokształcić

Wielu fanów artystki może być zaskoczonych faktem, że ich ulubienica uwielbia urządzać wnętrza. Widać to po jej własnym domu . Chciałaby robić to zawodowo pod szyldem własnej marki.

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

- Ja w ogóle podglądam wszystkie programy dekoratorskie i związane z projektowaniem, ponieważ to jest moja pasja. Wykorzystałam ten czas pandemii, kiedy zabrano nam koncerty i wyjazdy i zaczęłam się w tym kierunku kształcić. W tej chwili zaczęłam edukację na poziomie zaawansowanym. Przymierzam się do założenia własnej firmy projektowania wnętrz, tak więc jestem tym bardzo podekscytowana i zobaczymy jak to pójdzie - powiedziała Ania Wyszkoni w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.