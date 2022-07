Antek Królikowski chce walczyć o opiekę nad synem. "Prawda wybroni się sama"

"Twoje Imperium" skontaktowało się z Królikowskim, by zapytać o szczegóły rozwodu. Aktor odpowiedział: - Nie chcę mówić o szczegółach mojego rozwodu przed sprawą. Czekamy na rozprawę, która odbędzie się na jesieni. To, co mogę powiedzieć na ten moment, to że będę walczył o jak najszerszą opiekę. Chcę być z synem i uczestniczyć też w codziennych obowiązkach, ale nie jest mi to dane. Czym innym rozprawa rozwodowa, a czym innym kwestia kontaktów i opieki nad Vincentem. Zamierzam uzyskać jak najwięcej czasu z moim synem, nawet jeśli będę musiał o to walczyć. Wierzę, że prawda wybroni się sama, sąd podejdzie do sprawy obiektywnie i moje dziecko nie będzie dłużej krzywdzone naszym konfliktem.