Antek Królikowski i Joanna Opozda: to nie była miłość od pierwszego wejrzenia

Nie da się ukryć, że para aktorów tworzy dziś jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Jeszcze do niedawna wydawało się, że Antonii Królikowski , po wielu nieudanych związkach z koleżankami z branży, odnalazł szczęście u boku prawniczki Katarzyny Dąbrowskiej . Znajomość trwała półtora roku, a syn znanego aktora płynnie wszedł w nowy związek, tym razem z Joanną Opozdą . Jak ujawniła niedawno gwiazda serialu "Pierwsza miłość", historia ich związku nie jest zbyt romantyczna. Znają się od lat, a namiętne uczucie, którego dziś nie kryją, długo nie miało szansy się narodzić. Dlaczego? To Joanna Opozda zdradziła w rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl.

- Znamy się i lubimy od zawsze. Zawsze jak się gdzieś widzieliśmy to się uwielbialiśmy, ale te nasze drogi się nigdy wcześniej nie zeszły. Zawsze on był zajęty, albo ja. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Czuję, że Antek jest w tym momencie najbliższą mi osobą i że jest moim prawdziwym przyjacielem - stwierdziła aktorka.