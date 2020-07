Królikowski i Dąbrowska: zaskakujące powody rozstania

"Szkoda, że tak to się skończyło", "Bardzo wam kibicowałam" - komentowali rozczarowani internauci.

"Swingersi". Antoni Królikowski: "Ten projekt wymagał ode mnie odwagi"

Wygląda jednak na to, że para miała nie jeden, ale co najmniej dwa powody by się rozstać. Ten drugi ma nawet konkretne imię i nazwisko. Jak czytamy w tygodniku "Na żywo", na związek aktora i Dąbrowskiej negatywnie wpływały coraz bliższe relacje Królikowskiego z inną artystką.