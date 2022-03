Antek Królikowski odwiedził syna w szpitalu. Spędził tam godzinę

Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego był stosunkowo krótki i burzliwy. Para zaczęła spotykać się latem 2020 r. i szybko ze sobą zamieszkała. Później jednak rozstała się, ale tylko po to, by po kilku miesiącach do siebie wrócić i wziąć ślub w sierpniu 2021 r. Niebawem okazało się, że aktorka jest w ciąży. Zanim jednak dziecko przyszło na świat, para zdążyła się rozstać z powodu zdrady Antka.