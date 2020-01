Antek Królikowski pokazał zdjęcie z ojcem. Jedno słowo mówi wszystko

Paweł Królikowski ma poważne problemy ze zdrowiem, ale zawsze może liczyć na wsparcie bliskich. Jego syn Antek nie komentuje tej trudnej sytuacji w mediach. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił jednak wymowne zdjęcie.

Na profilu Antka Królikowskiego pojawiły się dwie nowe fotki (jedno na InstaStories). Na obu widać ojca i syna cieszących się swoim towarzystwem. Antek nie napisał nic, zamieścił za to wymowny hashtag: #tatuś i oznaczył profil serialu " W rytmie serca ". Pod zdjęciem aktorskiego duetu wysypały się komentarze zachwyconych fanów, w których życzyli Pawłowi Królikowskiemu szybkiego powrotu do zdrowia.

Przypomnijmy, że kłopoty ze zdrowiem aktora zaczęły się cztery lata temu. Gdy z nieustępującym bólem głowy trafił do szpitala, okazało się, że ma tętniaka mózgu i potrzebna jest natychmiastowa operacja.

Krótko po rehabilitacji Królikowski wrócił do pracy, ale w zeszłym roku była wymagana kolejna operacja. Poczuł się na tyle dobrze, że wrócił do pracy, zagrał w serialu "W rytmie serca". Niestety, sytuacja znowu się pogorszyła i ponownie trafił do szpitala.