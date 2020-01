Paweł Królikowski nadal w szpitalu. Żona komentuje stan zdrowia

Małgorzata Królikowska-Ostrowska zapewnia, że jej mąż jest w dobrej formie i zdradziła powód, dlaczego lekarze nie chcą go wypuścić ze szpitala. 58-letni aktor trafił tam kilka dni przed Bożym Narodzeniem.



Krótko po rehabilitacji Królikowski wrócił do pracy, ale w zeszłym roku była wymagana kolejna operacja. Poczuł się na tyle dobrze, że wrócił do pracy, zagrał w serialu "W rytmie serca".

– Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy. Nie chcę o tym więcej mówić. Życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przyszedł taki moment, żeby przeżyli tę chorobę i zyskali znowu zdrowie - powiedział Paweł Królikowski w rozmowie z dziennikiem na początku października.