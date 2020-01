Antek Królikowski przeżywał trudny okres w czasie świąt Bożego Narodzenia. Cała rodzina spędziła je u boku Pawła Królikowskiego, który trafił do szpitala. Jego stan był poważny. Ale młody aktor nie pozwolił, by rodzinny dramat wpłynął na jego plany. Sylwestra spędził u boku swojej dziewczyny Kasi Dąbrowskiej na stoku narciarskim. Teraz wybrał się z nią na wakacje do Azji.