Antek Królikowski żali się, że jego dziadkowie nie widzieli prawnuka. "Może nie będzie im dane poznać"

Mimo to celebryta próbuje naprawić swój wizerunek i udowodnić, że dorósł do roli ojca. Jak wyznał niedawno w rozmowie z "Super Expressem", liczy na to, że sąd przychyli się do jego wniosku o opiekę naprzemienną. Wtedy nie musiałby płacić alimentów, a jedynie samodzielnie zajmować się synem na równych warunkach z byłą żoną.