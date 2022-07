Joanna Opozda wyjaśnia Antkowi Królikowskiemu. "Z naszym rozstaniem pogodziłam się już dawno"

"Antku, z naszym rozstaniem pogodziłam się już dawno. Nie ukrywam, było mi ciężko, bo bardzo mnie zraniłeś. Ale kiedy nasz syn poważnie zachorował i wylądował w szpitalu, a ty pojechałeś z kochanką na wakacje do Kudowy, porzucając go po raz drugi, zaczęłam dziękować Bogu, że nie jesteś już moim partnerem. Przykro mi, że musiało dojść do tego medialnego cyrku. ale w obliczu stawiania mnie w jak najgorszym świetle, musiałam bronić się w jedyny znany Państwu Królikowskim sposób: publicznie" - napisała Opozda na swoim profilu na InstaStory.