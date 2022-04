Królikowski ma problemy. Wypływa informacja o chorobie

Antek Królikowski ma ostatnio fatalną passę. Już po głośnym rozstaniu z Joanną Opozdą media niezbyt pochlebnie pisały na jego temat, ale to było zaledwie preludium do tego, co spotkało go na początku kwietnia. Wystarczył jeden głupi pomysł (aktor zapowiedział walkę sobowtórów Zełenskiego i Putina), by spadła na niego lawina krytyki. Skończyło się na tym, że nie tylko szybko zniknął z show-biznesu, ale przy okazji zapowiedział, że zamierza skupić się na swoim zdrowiu.