Antek Królikowski zaskoczył metamorfozą. Fani: "Bradley Cooper!"

O Antku Królikowskim było ostatnio głośno przede wszystkim z powodu rozstania z Joanną Opozdą. Choć zaczęto ostatnio plotkować, że para znowu jest razem, to jednak sam aktor nie wypowiada się na ten temat i nie publikuje żadnych zdjęć na Instagramie. Królikowski jest zresztą osobą, która nie jest szczególnie aktywna w mediach społecznościowych – co jakiś czas pokazuje, co u niego słychać, ale rzadko mu się zdarza robić to dzień po dniu. W swoim najnowszym poście pochwalił się, że jest w trakcie kręcenia nowego filmu.