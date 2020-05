Antoni Królikowski wspomina ojca. "Do końca swoich dni był aktywny"

- Wiedziałem, że to jest świetny pomysł, żeby z tatą jeszcze popracować. Tata starał się do ostatnich swoich dni. Niestety przedwcześnie odszedł od nas, to jest bardzo smutne. Produkcja zachowywała się wobec nas w sposób niezwykły. To było fantastyczne. Np. mimo że on nagle nie mógł przyjechać na zdjęcia, to po prostu wszyscy absolutnie okazali zrozumienie tacie, że niestety nie wygląda to wszystko tak, jak miało wyglądać - opowiedział.