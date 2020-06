Antek Smykiewicz nie mógł opuścić wyspy. "Czołgi broniły wjazdu do miasta"

Antek Smykiewicz długo będzie wspominał tegoroczny wyjazd do Azji. Wraz z żoną i przyjaciółmi polecieli do Kambodży. Miały to być wspólne wakacje połączone z miesiącem miodowym. Przez pandemię koronawirus wyjazd marzeń stał się największą przygodą ich życia, kiedy przez 1,5 miesiąca tkwili na wyludnionej wyspie.