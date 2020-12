"Zapijałem się na śmierć". Szyc skomentował wpis aktora

82-letni zdobywca Oscara, który od dłuższego czasu dzieli się z fanami zwariowanymi filmikami, tym razem udostępnił nagranie, w którym zwraca się do fanów z ważnym apelem. Anthony Hopkins szczerze opowiedział o swojej drodze do trzeźwości. Aktor przyznał, że "zmierzał ku katastrofie". Słowa gwiazdy skomentował Borys Szyc.

Anthony Hopkins o życiu w trzeźwości. Borys Szyc komentuje

Do słów aktora odniósł się Borys Szyc. W jednym z wywiadów wyznał, że był alkoholikiem, ale zdecydował się zrezygnować z tego 5 lat temu dla córki Soni. Aktor udostępnił opublikowane przez Hopkinsa nagranie i zwrócił się do fanów. "Sir Anthony świętuje 45 lat trzeźwości. I ma dla Was parę słów na Nowy Rok. Przyłączam się kochani. Nie poddawajcie się, wierzcie we własne siły, nie ma takiego momentu w życiu, który byłby nieodpowiedni na ZMIANĘ. Bo zmiana to jedyna stała rzecz w naszym wszechświecie. Nie bójcie się jej. Wytrwałości i miłości! I zdrowia" - czytamy we wpisie Borysa Szyca.