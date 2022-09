Antoni Królikowski opowiedział o chorobie. "Sparaliżowało mi pół twarzy"

Teraz Królikowski w podcaście "WojewódzkiKędzierski" powiedział, jak dowiedział się o chorobie. - Dowiedziałem się, że jestem chory, gdy na scenie sparaliżowało mi pół twarzy. Chodziłem tak z tym, nie wiedząc, co mi jest. Myślałem, że to zmęczenie, potem się okazało, że to jest coś dużo poważniejszego.