Anya Taylor-Joy zadziwiła. Przyszła na imprezę w piżamie

Młoda gwiazda postawiła na elegancję w klasycznym stylu. Jednak gdy przyszło udać się na after party, które zorganizowano w Sunset Tower Hotel, postawiła na zupełnie inną kreację. Zamiast sukni miała na sobie koronkową bieliznę, którą można określić po prostu jako piżamę. Całość zwieńczyła prześwitującą peleryną. Taylor-Joy wygląda jakby dopiero co wyszła ze swojej sypialni. Bez wątpienia trzeba mieć w sobie sporo odwagi, by pojawić się na imprezie w takim stylu.