Ashley Graham ma koszmary. Śni jej się...

Nie tak dawno w amerykańskim programie Red Table Talk Ashley Graham przyznała, że co noc przychodzą do niej senne koszmary. Budzi się przerażona z krzykiem:

- Gdzie jest Isaac? Gdzie on jest? Patrzę pod łóżko, przewracam męża do góry nogami, włączam światła. Dzieje się to prawie każdej nocy - wyznała dramatycznym tonem.