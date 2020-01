Ashley Graham urodziła. Podzieliła się z fanami radosną wiadomością

Ashley Graham po raz pierwszy została mamą. Jak podają zagraniczne media, modelka urodziła synka.

Ashley Graham to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek plus size. 32-letnia gwiazda wybiegów przez wiele lat skupiała się na karierze - choć wyszła za mąż jako 23-latka, nie planowała powiększenia rodziny. W końcu jednak przyszedł czas i na to. Graham i jej mąż w połowie sierpnia ogłosili, że zostaną rodzicami.