Modelka "Playboya" popełniła samobójstwo. Kwarantanna miała wpływ

Były reporter "New York Times" Alex Berenson napisał na Twitterze: "Zamknięcie w domu zabija. Zabija bezbronnych, samotnych, ludzi z depresją, bezrobotnych, tych, którzy próbują rzucić narkotyki. Posiadaczy broni i właścicieli psów". To komentarz dziennikarza do wiadomości o śmierci Ashley Mattingly.