Atakują Kowalczyk przy każdej okazji. Nie pozostaje im dłużna

Wygląda na to, że Justyna Kowalczyk przysporzyła sobie zaciekłych wrogów, odważnie opowiadając się za prawami kobiet i krytykując ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Najpierw pięciokrotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich porównała na Twitterze sytuację w Polsce do Białorusi, a później m.in. w felietonie dla "Gazety Wyborczej", poparła protesty podkreślając, że "to nie jest czas, żeby milczeć". Już wtedy ściągnęła na siebie gniew obrońców życia, a niektórzy, bardziej napastliwi krytycy, atakują ją przy każdej możliwej okazji.