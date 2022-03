Atencyjny Marcin Hakiel publikuje zdjęcie za zdjęciem. Ale chodzi na terapię

Zawodowy tancerz dobrze to wyczuł. Rozjaśnił włosy niczym nastolatek, zaczął chwalić się spadającą wagą, udostępnia melancholijne piosenki. Chętnie też organizuje sesje pytań i odpowiedzi. Wszyscy oczywiście tak naprawdę pytają o jedno: przyczyny rozwodu z Kasią. Jedyne, co wyznał do tej pory, to to, że jej nie zdradził.