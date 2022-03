Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach. Ten krok potwierdza, że do siebie nie wrócą

Choć zapewne fani liczyli, że małżeństwo zmieni jednak zdanie i wróci do siebie, ich poczynania w mediach społecznościowych pokazują co innego. Jeszcze po opublikowaniu oświadczenia o rozstaniu, wciąż obserwowali się wzajemnie w mediach społecznościowych. Jednak to jest już przeszłość. Zarówno Marcin, jak i Kasia przestali śledzić swoje profile. To rzecz jasna stanowi tylko potwierdzenie, że oboje chcą całkowicie odciąć się od siebie.