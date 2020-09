Aubrey O'Day kiedyś i dziś. Jak zmieniła się gwiazda, która zawróciła Trumpowi w głowie?

Aubrey O'Day jest w show biznesie od dobrych 15 lat. Sławę zyskała dzięki występom w girlsbandzie Danity Kane, zespole wykreowanym przez reality show MTV "Making the Band", który pod swoje skrzydła wziął raper P. Diddy. Od czasu debiutu na scenie kariera O'Day przeżywała wzloty i upadki, a i sama wokalistka bardzo się zmieniła. Jej diametralna metamorfoza jest zresztą ostatnio głośnym, medialnym tematem. Kilka dni temu brytyjski dziennik "Daily Mail" opublikował szokujące zdjęcia, jakie wykonali wokalistce paparazzi. Przyłapana w drodze z restauracji bez makijażu, ułożonych włosów i w niedbałym ubraniu gwiazda jest na nich nie do poznania. Trudno uwierzyć, że to ta sama kobieta, która kiedyś zawróciła w głowie synowi Donalda Trumpa. Zobaczcie, jak kiedyś i dziś wygląda epatująca seksapilem gwiazdka.