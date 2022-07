Babcia Barona w domu opieki. To znana osoba

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie to miejsce, w którym mieszka blisko 50 pensjonariuszy. To ludzie, którzy zasłużyli się dla polskiej kultury. Są wśród nich znani aktorzy i piosenkarze jak Jerzy Połomski, Zofia Kucówna czy Andrzej Szopa. Teraz, jak donosi "Super Express", do tego grona dołączyła Marlena Milwiw, babcia Aleksandra Barona, która we wrześniu skończy 91 lat.