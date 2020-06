Babcia Dariusza Krupy ma do niego ogromny żal. Nie odezwał się do niej

Dariusz Krupa ma na swoim koncie potrącenie kobiety ze skutkiem śmiertelnym. Do nieszczęścia doszło w 2014 r. Po odsiedzeniu 4,5 roku, z zasądzonych sześciu lat, były mąż Edyty Górniak wyszedł niedawno na przedterminowe zwolnienie.

I choć od opuszczenia przez Krupę więzienia minął już ponad miesiąc, wg ustaleń "Faktu", ciągle nie odezwał się do swoich bliskich. Jego babcia nie może mu tego darować.

– Mój wnuczek po wyjściu z więzienia nie wyciągnął do nas ręki. Nie zadzwonił, nie pojawił się. Myślę, że w przyszłości też tego nie zrobi. Ale może to i dobrze, bo nie wiem, czy po tym wszystkim co zrobił, umiałabym z nim normalnie porozmawiać – mówiła "Faktowi" babcia Krupy i prababcia Allana, syna Edyty i Dariusza.