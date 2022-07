Bajeczny ogród u Rozenek. Wydała na niego krocie

Tabloid podliczył, ile na nie wydała. I tak w jej ogrodzie znalazły się cztery okazałe hortensje (po ok. 200 zł za sztukę w słomianych koszach po ok. 400 zł za sztukę), dwa wawrzyny szlachetne w sprowadzonych prosto z Holandii donicach. Do tego nad basenem stanęły dwie pokaźne juki, których koszt sięga nawet kilku tys. zł, donice do nich kosztują zaś jeszcze więcej. Łącznie na urządzenie ogrodu mogła wydać nawet 50 tys. zł. Nie da się ukryć, wyobraźni Rozenek nie brakuje. To się nazywa ogród na bogato!