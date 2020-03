Banicja za poglądy polityczne. Znany aktor i model został z niczym

W latach 90. był idolem i symbolem seksu. Grał w kultowych serialach i programach TV. Dziś musi pracować na budowie, aby związać koniec z końcem. Antonio Sabato Jr. twierdzi, że zniszczono go za poglądy polityczne.

W najnowszym wywiadzie aktor twierdzi, że wszystko to zaprzepaścił, wyrażając publicznie swoje poglądy polityczne.

- To było straszne, jak ze złego snu. To hańba, bo jeśli jesteś częścią Hollywood i powiesz coś, co im się nie podoba, dadzą ci o tym szybko znać.