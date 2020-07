Bar Refaeli została skazana na 9 miesięcy. Poszło o nieprawidłowości podatkowe

Pochodząca z Izraela Bar Refaeli to od lat jedna z najbardziej rozchwytywanych modelek. Jej wdziękom nie był obojętny nawet Leonardo DiCaprio. Aktor był z Refaeli ponad 6 lat, lecz definitywnie para rozstała się w 2011 r. 34-letni wówczas aktor wciąż nie był gotowy, by się ustatkować. Niedługo potem modelka związała się z AdimEzra, któremu urodziła dwójkę dzieci.

Jak się okazuje, znana modelka ma poważne problemy prawne. Bar Refaeli została skazana na dziewięć miesięcy prac społecznych za nieprawidłowości podatkowe . Z kolei jej matka usłyszała surowy wyrok 16 miesięcy bezwzględnego więzienia. Panie muszą również oddać państwu 11,5 miliona dolarów! 10 milionów z tej kwoty to właśnie suma, jaką nieskutecznie ukrywały przed fiskusem, z kolei pozostałe półtora miliona to grzywna za popełnione przestępstwo. Na ten moment nie wiadomo, jakiego rodzaju prace społeczne będzie musiała wykonywać izraelska modelka. Jej wyrok została złagodzona, ponieważ Refaeli dobrowolnie poddała się karze.

Bar Refaeli miała przyznać, że między 2009 a 2010 r. mieszkała u boku Leonardo DiCaprio. To wyznanie podobno szczególnie zainteresowało izraelski urząd skarbowy. Jak się okazuje, gwiazda w tym czasie nie płaciła podatków izraelskiemu fiskusowi. Tamtejszy urząd skarbowy oszacował, że modelka rozwijająca tam wówczas karierę, zarobiła w tym czasie ok. 3.5 mln funtów, z czego nic nie wpłynęło do kasy państwowej.