Barbara Bursztynowicz dostrzega plusy kwarantanny. W końcu ma czas dla męża

- Uciekliśmy do domku na wieś. I wszystko robimy razem. Dużo ćwiczymy na powietrzu, ale przede wszystkim cały czas rozmawiamy. Co ciekawe, rozmowy z mężem zapisuję. Pomyślałam, że mogłabym to kiedyś wydać w formie książki. Pracujemy też nad monodramem. (...) Niewątpliwie ten trudny moment pandemii sprzyja dbaniu o relacje. My się bardzo zbliżyliśmy. W ogóle się ze sobą nie nudzimy i nie możemy na siebie narzekać - powiedziała w "Fakcie".