Ma 93 lata. Zamknęła się w domu przed wirusem

Aktorka zaznacza jednak, że nie czuje się samotna. Ma stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi: - Tak jak wcześniej wspomniałam, jestem w kontakcie z wieloma osobami. Oczywiście brakuje tych dawnych spotkań, uśmiechów, widoku twarzy, ale mimo wszystko się nie nudzę. Swojego wnuka, który mieszka w Kanadzie, nie widziałam osobiście od dwóch lat, ale dzwonimy do siebie i czasem, jak ktoś mi stworzy taką możliwość, łączymy się przez internet i widzimy na ekranie. To nie to samo, co osobiste spotkania, ale też jest miło.