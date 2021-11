Nikt nie zaryzykuje. Eksperci nie mają dobrych wieści dla Barbary Kurdej-Szatan

Sceptyczny co do nowych kontraktów dla aktorki jest też inny ekspert ds. komunikacji Wojciech Kardyś. I on nie wróży w najbliższym czasie aktorce sukcesów w tym polu. Jak jednak zwraca uwagę Szymon Gutkowski, dyrektor generalny DDB Warszawa, sytuacja Barbary Kurdej-Szatan w przyszłości może ulec zmianie. I nie chodzi tu tylko o to, że wraz z upływem czasu afera ulegnie wyciszeniu.