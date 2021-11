Barbara Kurdej-Szatan u Mołek: "stałam się naczelną zdrajczynią kraju"

- Z jednej strony ta sytuacja nauczyła mnie, że powinnam ważyć słowa. Wyrazić to w inny sposób. Z drugiej strony wyraziłam to właśnie takimi słowami, jakie miałam po obejrzeniu tego 3-minutowego filmiku, gdzie tak traktowane są kobiety i dzieci. Obejrzałam to w całości. Chciałam wiedzieć, co tam się dzieje. Wewnętrznie byłam poruszona, rozdarta, czułam ból i wściekłość. W takim stanie napisałam ten post - mówiła Kurdej-Szatan, podkreślając, że jej wpis był reakcją na ten konkretny filmik.