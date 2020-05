Jest przerażona. "Za 4 miesiące będzie TO"

- Bardzo dobrze się czuję. Produkcje serialowe i moi pracodawcy wiedzieli o tym od dawna, ale odkąd ogłosiłam, to media atakowały mnie telefonami. Czytałam już komentarze, że dlaczego ukrywałam ciążę, jak można się wypierać dziecka. Zaprzeczałam i unikałam tematu. Na początku drugiego miesiąca byłam tak zestresowana, bo dostałam pytania, czy gratulować, a tyle się słyszy o poronieniach, za wcześnie było. Znajomym się nie mówi, a co dopiero przyznawać się publicznie. To było trochę nie na miejscu. Mówiłam, że jak będzie to prawda i będę chciała o tym powiedzieć, to to zrobię - stwierdziła.