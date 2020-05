Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży? Gwiazda długo ją ukrywała

Ostatnimi czasy nie najlepiej układa się w życiu zawodowym Barbary Kurdej-Szatan. Z powodu pandemii koronawirusa gwiazda została bez pracy. Wszystkie teatry są zamknięte, a zdjęcia do seriali i filmów wstrzymane. I choć to niezwykle trudny dla niej czas, nie zamierza się załamywać. Kilka tygodni temu spakowała rodzinę i wyruszyła na wieś do domu swoich rodziców.